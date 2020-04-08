Подоконники из искусственного камня
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Итак, пришло время для выбора подоконников для Вашего дома, давайте более подробно остановимся на том, как правильно выбрать для них материал.
Прежде чем разместить свой заказ и оградить себя от некачественных суррогатов, мы приведем примеры вопросов, которые необходимо задать при выборе искусственного камня для подоконников:
- Камень сертифицирован?
- Это искусственный камень или литьевой?
- Не выделяет ли искусственный камень химические запахи?
- Поверхность имеет однородную структуру?
- Не выцветает ли камень на солнце?
- Присутствует ли маркировка завода изготовителя?
Весь искусственный камень должен быть сертифицирован.
Литьевой камень отличается от искусственного своей неоднородностью и имеет поры, что способствует загрязнению поверхности.( Статья о литьевом камне )
Искусственный камень не редко подделывают, заменяют качественное сырье на дешевые аналоги, в следствие чего такие изделия имеют не приятный химический запах и выцветают на солнце. На каждом листе с обратной стороны, идет маркировка завода изготовителя, ее можно проверить перевернув изделие.
Как заказать подоконники из искусственного камня:
- Предварительный расчет по телефону или электронной почте.
- Согласование времени выезда на контрольный замер, замерщик выезжает с образцами и мы подтверждаем цвет изделий.
- Заключение договора:
а) Заключаем договор по месту замера
б) В нашем офисе
в) По электронной почте ( обычно с юридическими лицами )
- Предоплата за подоконники 70%
- Изделие изготавливается 10 рабочих дней
- За день до готовности мастер связывается с Вами и обговаривает дату и время монтажа
- После того как изделие смонтировано и Вы или Ваш представитель его осмотрели, вносится оставшееся доплата 30%