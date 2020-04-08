Дом-Камня.ру

Производство столешниц, подоконников из камня. Продажа слэбов мрамора, гранита, оникса, полудрагоценного камня.

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Подоконники из искусственного камня

Подоконники

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Скидки на подоконники из искусственного камня для загородных домов до 15% 

Итак, пришло время для выбора подоконников для Вашего дома, давайте более подробно остановимся на том, как правильно выбрать для них материал.

Прежде чем разместить свой заказ и оградить себя от некачественных суррогатов, мы приведем примеры вопросов, которые необходимо задать при выборе искусственного камня для подоконников:

  1. Камень сертифицирован?
  2. Это искусственный камень или литьевой?
  3. Не выделяет ли искусственный камень химические запахи?
  4. Поверхность имеет однородную структуру?
  5. Не выцветает ли камень на солнце?
  6. Присутствует ли маркировка завода изготовителя?

Весь искусственный камень должен быть сертифицирован.

Литьевой камень отличается от искусственного своей неоднородностью и имеет поры, что способствует загрязнению поверхности.

 ( Статья о литьевом камне )

Искусственный камень не редко подделывают, заменяют качественное сырье на дешевые аналоги, в следствие чего такие изделия имеют не приятный химический запах и выцветают на солнце. На каждом листе с обратной стороны, идет маркировка завода изготовителя, ее можно проверить перевернув изделие.

Как заказать подоконники из искусственного камня:

  • Предварительный расчет по телефону или электронной почте.
  • Согласование времени выезда на контрольный замер, замерщик выезжает с образцами и мы подтверждаем цвет изделий.
  • Заключение договора:

а) Заключаем договор по месту замера

б) В нашем офисе

в) По электронной почте ( обычно с юридическими лицами )

  • Предоплата за подоконники 70%
  • Изделие изготавливается 10 рабочих дней
  • За день до готовности мастер связывается с Вами и обговаривает дату и время монтажа
  • После того как изделие смонтировано и Вы или Ваш представитель его осмотрели, вносится оставшееся доплата 30%

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Последние комментарии

Валентина posted a comment in Отзывы столешницы и подоконники из камня
Нам понравилось сотрудничество с компанией Дом камня. Все изделия сделаны аккуратно и все выглядит красиво, очень рады, что обратились к Вам.
08.04.2020 19:09
Нина Леонидовна posted a comment in Отзывы столешницы и подоконники из камня
Изготовили нам кухонную столешницу из искусственного камня кориан. Дали нам полную информацию о камне и подобрали отличный вариант, нет такого лишь бы продать. Хотели сначала заказать однотонную черную столешницу, нас отговорили, так как цвет капризный и на нем со временем будут заметны царапины. Остались довольны проделанной работой.
12.02.2020 02:19
Алексей posted a comment in Отзывы столешницы и подоконники из камня
Заказали столешницу. Замерщик приехал с образцами, сразу сделали расчет, сделали все оперативно, спасибо за скидку!)
08.01.2020 00:53
Надежда posted a comment in Отзывы столешницы и подоконники из камня
Добрый день! Заказали эркерные подоконники из искусственного камня тристон, как и обещали сделали подоконники без видимых швов, выглядит все аккуратно и красиво.
30.12.2019 14:10
Николай posted a comment in Отзывы столешницы и подоконники из камня
Выбрали подоконники из кориана, цвет камня хорошо походил к цвету стен. Выполненной работой остались довольны.
27.11.2019 13:40
Светлана Ивановна posted a comment in Отзывы столешницы и подоконники из камня
Работа выполнена на отлично и в срок, мы довольны, огромное спасибо.
27.11.2019 04:23
Александра posted a comment in Отзывы столешницы и подоконники из камня
Заказали столешницу из камня STARON. Сделали работу качественно, цвет очень красивый, мастера молодцы. Спасибо!
15.11.2019 12:29
Денис posted a comment in Отзывы столешницы и подоконники из камня
Работа выполнена на отлично! Спасибо
31.10.2019 16:36
Мария posted a comment in Отзывы столешницы и подоконники из камня
Заказали столешницу из искусственного камня для кухни по акции " Новосел", цена очень выгодная, самая низкая в Москве. Качество на высоте, установили раньше срока указанного в договоре.
06.09.2019 10:05
Виктор posted a comment in Отзывы столешницы и подоконники из камня
Выбирали подоконники для дачи, долго выбирали между пластиком и искусственным камнем, запросили смету и как оказалось из белого камня вышло не сильно дороже, чем пластик ( не эконом ), конечно уговорили на скидку за объем. В течении недели все изготовили и установили. На качество жалоб нет, выглядит все супер.
10.07.2019 16:50
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