Подоконники из искусственного камня

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Итак, пришло время для выбора подоконников для Вашего дома, давайте более подробно остановимся на том, как правильно выбрать для них материал.

Прежде чем разместить свой заказ и оградить себя от некачественных суррогатов, мы приведем примеры вопросов, которые необходимо задать при выборе искусственного камня для подоконников:

Камень сертифицирован? Это искусственный камень или литьевой? Не выделяет ли искусственный камень химические запахи? Поверхность имеет однородную структуру? Не выцветает ли камень на солнце? Присутствует ли маркировка завода изготовителя?

Весь искусственный камень должен быть сертифицирован. Литьевой камень отличается от искусственного своей неоднородностью и имеет поры, что способствует загрязнению поверхности. ( Статья о литьевом камне ) Искусственный камень не редко подделывают, заменяют качественное сырье на дешевые аналоги, в следствие чего такие изделия имеют не приятный химический запах и выцветают на солнце. На каждом листе с обратной стороны, идет маркировка завода изготовителя, ее можно проверить перевернув изделие.

Как заказать подоконники из искусственного камня:

Предварительный расчет по телефону или электронной почте.

Согласование времени выезда на контрольный замер, замерщик выезжает с образцами и мы подтверждаем цвет изделий.

Заключение договора:

а) Заключаем договор по месту замера

б) В нашем офисе

в) По электронной почте ( обычно с юридическими лицами )