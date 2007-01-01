Дом-Камня.ру

Производство столешниц, подоконников из камня. Продажа слэбов мрамора, гранита, оникса, полудрагоценного камня.

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DOM-KAMNYA.RU

Наша компания

Оптово - розничная компания "Дом-Камня" специализируется на изготовлении и продаже изделий из искусственного камня: Staron, Corian, Tristone и натурального камня: мрамор, оникс, гранит. Мы гарантируем высокое качество наших работ и соблюдение сроков исполнения заказов.

Замер бесплатно

При заказе столешницы из искусственного камня или подоконников из искусственного камня Staron Tristone Corian Akrilika Grandex Hanex LG Hi-Macs выезд замерщика с образцами искусственного камня бесплатно! После замера Вам сразу смогут сделать расчет стоимости изделий.

Специальные предложения

 

Дом Камня

100% качество!Акции

Для Кухни

Подоконники из искусственного камня

Ресепшн

  • Столешница для ресепшн из искусственного камня красного цвета.

Для бара и кафе

Компания «Дом камня» предлагает услуги по производству столешниц и подоконников из искусственного и натурального камня уже более десяти лет. За время нашей работы мы накопили большой опыт. Мы всегда ответственно подходим к выполнению своей работы и взятых обязательств, именно поэтому наши заказчики и партнеры рекомендуют нас своим друзьям и знакомым!

Основные наши направления это -  столешницы из искусственного камня для кухни, поддоны, подоконники из искусственного камня, столешницы из искусственного камня для стоек бара и кафе, а так же изготовление лестниц из мрамора и гранита, продажа слэбов, плит из натурального камня с карьеров Европы, Индии, Турции.

Отличие нашей компании состоит в том, что мы содержим собственное производство и это дает нам ряд преимуществ в стоимости изделий и сроках исполнения заказов.

Производство изделий из камня

  • Столешницы для кухни из искусственного камня - наши работы
  • Малахит слябы - фото
  • Агаты слэбы - выбрать цвет
  • Стоимость натурального камня - прайс
  • Внутренняя подсветка оникса.
  • Как выбрать качественный искусственный камень - статья

С нами сотрудничают:

   

 

  

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Оникс

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Оникс Фантастико / ONICE FANTASTICO

Категория: Слэбы оникса
Цена: 23600,00 рублей
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Оникс Вондер / Wonder

Категория: Слэбы оникса
Цена: 28400,00 рублей

Дешевые подоконники!?

circle-17-Стоит ли покупать дешёвые подоконники из литьевого камня

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Идеальный ремонт

ideal remontУчастники программы "Идеальный ремонт". Мы делаем ремонт в квартире мамы Полины Гагариной

Эксклюзивный камень

circle-10-У нас Вы можете найти самый красивый камень со всего мира - агат, малахит, яшма, амазонит и другие редкие камни.

Мозаика из натурального камня

mozaika1Мозаика, бордюры. декоры, панно из мрамора, травертина и оникса.

 