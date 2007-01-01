Компания «Дом камня» предлагает услуги по производству столешниц и подоконников из искусственного и натурального камня уже более десяти лет. За время нашей работы мы накопили большой опыт. Мы всегда ответственно подходим к выполнению своей работы и взятых обязательств, именно поэтому наши заказчики и партнеры рекомендуют нас своим друзьям и знакомым!

Основные наши направления это - столешницы из искусственного камня для кухни, поддоны, подоконники из искусственного камня, столешницы из искусственного камня для стоек бара и кафе, а так же изготовление лестниц из мрамора и гранита, продажа слэбов, плит из натурального камня с карьеров Европы, Индии, Турции.

Отличие нашей компании состоит в том, что мы содержим собственное производство и это дает нам ряд преимуществ в стоимости изделий и сроках исполнения заказов.

Производство изделий из камня